Маскерано: думаю, мой этап в «Барселоне» подходит к концу

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано рассказал о планах на будущее.

«Думаю, мой этап в «Барселоне» подходит к концу. Логично, что после столь длительного времени я уже ничем особым не помогу клубу. Мне несложно говорить об этом, ведь в «Барселоне» прошли лучшие годы моей карьеры. Я никогда этого не забуду.



Я из тех людей, которые знают, что когда-нибудь стоит остановиться. Хотел бы завершить карьеру в «Барселоне», но это не зависит от меня», — цитирует Маскерано Football Espana.

33-летний аргентинец выступает за «Барселону» с 2010 года, его контракт с сине-гранатовыми заканчивается летом 2019 года.