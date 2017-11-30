Экс-одноклубник Витселя: Аксель был потрясающим талантом, ждал от него большего

Сенегальский защитник Мохамед Сарр, в прошлом выступавший вместе с Акселем Витселем за бельгийский «Стандард», выразил мнение, что его экс-одноклубник сделал ошибку, перейдя в петербургский «Зенит» в 2012 году. Сейчас Витсель выступает за китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

«Витсель был потрясающим талантом, но пошёл не по тому пути, которого я ждал, и я не единственный, кто так думает. Когда Аксель перешёл в „Бенфику“, я был уверен, что у него будет потрясающая карьера, но потом он выбрал Россию. Я не осуждаю этот выбор, на всё есть причины, но я ждал от него большего», — цитирует Сарра Voetbalnieuws.