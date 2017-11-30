Ригони: наш новый вид спорта — футбол на снегу

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони на своей странице в «инстаграме» опубликовал фотографию тренировки на заснеженном поле.

30 ноября в Санкт-Петербурге выпал снег и «Зенит», который ведёт подготовку к матчу 19-го тура российской Премьер-Лиги с «Уралом», тренировался на заснеженном поле своей базы.

«Футбол на снегу, наш новый вид спорта!» — написал 24-летний аргентинец и выложил соответствующую фотографию.

Напомним, Ригони перешёл в российский клуб в августе 2017 года из аргентинского «Индепендьенте».