И. о. главного тренера сборной Сербии хочет сыграть с Россией на ЧМ-2018

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Сербии Младен Крстаич заявил, что на чемпионате мира 2018 года хотел бы встретиться с хозяйкой турнира — сборной России. Жеребьёвка ЧМ-2018 пройдёт завтра, 1 декабря.

«Я бы хотел, чтобы мы попали в одну группу со сборной России. Мы братские народы, и на матче была бы хорошая атмосфера. Что касается остальных соперников, то все мы знаем, какие сборные можно назвать командами мирового класса, поэтому выбирать кого-то из них я не хочу. Нам попадутся те сборные, которые мы заслужили», — цитирует Крстаича RTS.