Найнгголан и Перотти не помогут «Роме» в ближайшем матче Серии A

Полузащитники «Ромы» Раджа Найнгголан и Диего Перотти пропустят матч 15-го тура итальянской Серии A, сообщает официальный сайт римского клуба.

Из-за травмы колена не сыграет нападающий Грегоре Дефрель и дисквалифицированный на два матча капитан джаллоросси Даниэле Де Росси.

Матч «Рома» — СПАЛ состоится завтра, 1 декабря, на стадионе «Олимпико» в Риме, начало — в 20:30 по московскому времени.



В таблице итальянского первенства «Рома» (31 очко) располагается на четвёртой строчке, а СПАЛ (10 очков) занимает 17-е место.

