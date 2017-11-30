Гладилин: для сборной России будет лучше иметь в соперниках по группе Испанию

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной рассказал о своих предпочтениях по поводу предстоящей жеребьёвки финального раунда чемпионата мира 2018 года. Завтра, 1 декабря, в Государственном Кремлевском дворце состоится жеребьёвка мундиаля.



«Для нашей сборной из второй корзины любая команда проблемная. Я выберу Испанию. Они всегда будут бороться за призовое место.

Испанцы чем хороши? Они обыграют всех, кроме наше сборной. Это будет помощью для нас, мы выигрываем соперников из третьей и четвёртой корзины, и выходим из группы. Поэтому лучше в группе иметь самого сильного соперника, чтобы вместе с ним пройти в следующую стадию.

Из третьей корзины я предпочту Тунис, из четвёртой – Японию или Саудовскую Аравию. Там уровень футбола сборных команд ниже», — сказал Гладилин.