«Вильярреал», «Эспаньол» и «Алавес» вышли в 1/8 финала Кубка Испании

«Вильярреал» разгромил «Понферрадину» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании. Встреча прошла в Вильярреале на стадионе «Эль-Мадригал» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Дубль в составе «жёлтой субмарины» оформил Седрик Бакамбу, один гол — на счету Карлоса Бакки. «Вильярреал» прошёл «Понферрадину» с общим счётом 3:1 и вышел в 1/8 финала.

В следующий раунд Кубка пробились также «Эспаньол», обыгравший в ответном матче «Тенерифе» (3:2) после нулевой ничьей в первой игре, и «Алавес», который дважды победил «Хетафе» (1:0, 3:0).