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«Вильярреал», «Эспаньол» и «Алавес» вышли в 1/8 финала Кубка Испании

Футбол

«Вильярреал» разгромил «Понферрадину» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании. Встреча прошла в Вильярреале на стадионе «Эль-Мадригал» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Дубль в составе «жёлтой субмарины» оформил Седрик Бакамбу, один гол — на счету Карлоса Бакки. «Вильярреал» прошёл «Понферрадину» с общим счётом 3:1 и вышел в 1/8 финала.

В следующий раунд Кубка пробились также «Эспаньол», обыгравший в ответном матче «Тенерифе» (3:2) после нулевой ничьей в первой игре, и «Алавес», который дважды победил «Хетафе» (1:0, 3:0).

Кубок Испании. 1/16 финала. 2-й матч
30 ноября 2017, четверг. 21:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
3 : 0
Понферрадина
Понферрада
1:0 – Бакамбу – 47, 2:0 – Бакамбу – 62, 3:0 – Бакка – 64
Кубок Испании. 1/16 финала. 2-й матч
30 ноября 2017, четверг. 21:30 МСК
Эспаньол
Барселона
3 : 2
Тенерифе
Санта-Крус-де-Тенерифе
0:1 – Акоста – 10, 1:1 – Морено – 36 (пен), 2:1 – Гранеро – 57, 3:1 – Гарсия – 90+1, 3:2 – Карлос – 90+4
Кубок Испании. 1/16 финала. 2-й матч
30 ноября 2017, четверг. 21:00 МСК
Алавес
Витория
3 : 0
Хетафе
Хетафе
1:0 – Эль-Хаддади – 3, 2:0 – Кркич – 31, 3:0 – Эль-Хаддади – 69
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