Полоз: аргентинцам надо подучить русский, мне учить испанский язык смысла нет

Нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз прокомментировал поражение его команды в гостевом матче 18-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:3), а также поделился мнением о екатеринбургском «Урале», с которым петербургская команда сыграет дома в ближайшем туре чемпионата России 2 декабря.



«Я собой недоволен. Может, и отдал голевую передачу, но гола не забил и, конечно, мог провести намного лучше этот отрезок, когда мы пропустили два гола. После 0:2 начали немного иначе играть. Возможно, во втором тайме могли сыграть ещё лучше и выиграть матч. Обидно, что так всё сложилось. Матч был очень важный, и надо было выигрывать. Понятно, в команде все очень расстроены и первые два дня настроение было достаточно тяжёлое. Сейчас все понимают, что ничего уже не вернуть, приходится работать дальше и выигрывать оставшиеся матчи, чтобы после паузы чувствовать себя более комфортно и остаться наверху.



«Урал» — хорошая команда. В целом она мне очень понравилась в первом круге. Начали уральцы сезон очень хорошо, и наш матч в Екатеринбурге получился тяжёлым. Но что «Урал» — нам надо выигрывать, поэтому будем выходить с таким настроем», — заявил Полоз, который рассказал также о взаимодействии с аргентинскими игроками «Зенита» на поле и за его пределами.



«Никаких проблем, в принципе, нет. Понятно, присутствует языковой барьер, потому что на поле больше хочется слышать подсказок. Но от них тоже многое зависит. Думаю, им также надо подучить язык — и будет попроще. Мне-то, наверное, учить испанский язык смысла нет. Они находятся в нашей стране, поэтому это их обязанность немного владеть языком. Подтрунивать очень тяжело, даже поговорить элементарно невозможно. Ты сидишь и только жестами общаешься, как с немым человеком», — заявил форвард.

Кроме того, футболист сборной России поделился ожиданиями от предстоящей жеребьёвки ЧМ-2018. «Будем надеяться, что не попадутся такие команды, как Бразилия или Испания. Но посмотрим. В принципе, сейчас можно со всеми командами играть. Мы показали, что даже с теми же испанцами играть можно», — отметил Полоз в эфире «Все на матч».