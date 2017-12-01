Конте не будет дисквалифицирован, но выплатит штраф в размере £ 8 тыс.

Главный тренер «Челси» Антонио Конте не будет дисквалифицирован за своё поведение во время матча 14-го тура АПЛ с «Суонси Сити» (1:0), утверждает The Telegraph.



Ранее стало известно, что Футбольная ассоциация Англии предъявила итальянскому специалисту обвинения в неподобающем поведении. В концовке первого тайма Конте вступил в перепалку с арбитрами и был удалён, вследствие чего не присутствовал на скамейке после перерыва.



Сообщается, что вместо дисквалификации Конте выплатит штраф в размере £ 8 тыс. при том условии, что он согласится с обвинениями в свой адрес.