Джан — о переговорах по контракту с «Ливерпулем»: дело не в деньгах

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан высказался о ситуации с контрактом, который закончится следующим летом.

Уже в начале 2018 года Джан может заключить предварительное соглашение с другим клубом. Главным претендентом на хавбека считается «Ювентус». Переговоры о новом контракте с Джаном начались ещё летом 2016 года, но зашли в тупик. Камнем преткновения было желание его агента включить в новое соглашение опцию выкупа.

«Почему вы спрашиваете меня об этом? Я концентрируюсь на этом сезоне, а всем остальным пускай займётся мой агент. Дело не в деньгах, это всё, что я могу сказать. Да, в следующем месяце я могу подписать предварительный контракт с другим клубом, но завтра я также могу подписать контракт с «Ливерпулем». Посмотрим", — цитирует Джана Liverpool Echo.