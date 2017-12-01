Редмонд: Гвардиола был любезен и не сказал мне ничего оскорбительного

Полузащитник «Саутгемптона» Нейтан Редмонд поделился подробностями эмоционального диалога с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой после матча 14-го тура АПЛ, который завершился победой манкунианцев со счётом 2:1. После финального свистка испанский специалист вышел на поле и в резкой форме выразил свои претензии за периодические затяжки времени.



«Да, Гвардиола выглядел напряжённым и агрессивным, но для меня был очень любезным и позитивным. Он прокомментировал мои игровые качества как молодого английского футболиста. Тренер хотел, чтобы я больше атаковал его команду, как в матче прошлого сезона.



Я ответил, что делаю на поле то, о чём меня просил тренер, вот и всё. Ни больше, ни меньше. Ничего негативного или оскорбительного сказано Пепом не было, и это делает его одним из лучших специалистов в мировом футболе. После поражения в матче я был расстроен, но когда один из лучших тренеров в мире хвалит или даёт советы, в любом случае, к ним прислушаешься», — цитирует Редмонда The Telegraph.

Видео, на котором Гвардиола кричит на Редмонда можно посмотреть в «Твиттере».