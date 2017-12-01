Саутгейт: Англия не может поехать на чемпионат мира, не пытаясь его выиграть

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в преддверии жеребьёвки групповой стадии чемпионата мира — 2018 поделился ожиданиями от выступления англичан на мировом первенстве в России, обратив внимание на молодость своих футболистов.



«Мы должны стараться побеждать в каждом матче, будучи максимально подготовленными, и построим, как далеко мы сможем дойти. Конечно, многие из этих игроков достигнут пика через два-четыре года, но сейчас мы не можем просто взять и сбросить турнир со счётов. Не думаю, что кто-то в Англии согласился бы с этим.



Мы не можем поехать на чемпионат мира и не попытаться его выиграть. Наши последние два турнира были разочаровывающими. Но нужно помнить, с чего мы начинаем, с группой этих молодых игроков. Но вместе с тем они отчаянно амбициозны, у них всё впереди, и мне не нужно ограничивать их в ожиданиях», — цитирует специалиста ВВС.

Английским фанатам, которые приедут на ЧМ-2018 в Россию, советуют много не пить