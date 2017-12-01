Ибрагимович намерен провести в «Манчестер Юнайтед» ещё сезон

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович выразил намерение задержаться в манкунианском клубе ещё на сезон и планирует инициировать соответствующие переговоры с руководством. Своей игрой шведский футболист, вернувшийся на поле спустя семь месяцев после полученной травмы, хотел бы компенсировать потраченное на восстановление время, пишет издание The Sun, а в 2019 году рассмотреть возможность переезда в США.



Ожидается, что переговоры Ибрагимовича и Жозе Моуринью состоятся ближе к Новому году, стороны обещают вести прозрачный откровенный диалог.



Текущее соглашение 36-летнего форварда рассчитано до лета 2018 года.

Моуринью пока не планирует задействовать Ибрагимовича в стартовом составе «МЮ»