«Тоттенхэм» заинтересован в переходе полузащитника «Вест Хэма» Лансини

«Тоттенхэм Хотспур» заинтересован в переходе полузащитника «Вест Хэм Юнайтед» Мануэля Лансини, информирует ESPN со ссылкой на собственные источники, близкие к обоим клубам. Отмечается, что главный тренер «шпор» Маурисио Почеттино ценит игровые способности своего 24-летнего соотечественника и планирует с помощью аргентинца добавить творчества в линии полузащиты для создания моментов для Гарри Кейна.



Лансини связан контрактом с «Вест Хэмом» до 2020 года. В текущем сезоне игрок принял участие в 9 матчах лондонского клуба, стал автором одного гола и одной результативной передачи.

«Барселона» заинтересовалась полузащитником «Вест Хэма» Ланcини