Моуринью отказался от покупки вингера из-за прогресса в игре Марсьяля

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что благодаря прогрессу в игре нападающего Антони Марсьяля клубу не нужно зимой усиливать позицию вингера, передает The Independent.

Португалец планировал приобрести Ивана Перишича («Интер»), Гарета Бэйла («Реал») или Антуана Гризманна («Атлетико»). Однако прогресс в игре Марсьяля заставил Моуринью изменить планы. 21-летний француз начинал в стартовом составе четыре последних матча манкунианцев.



Всего в нынешнем сезоне Марсьяль провёл 13 матчей в английской Премьер-лиге (из них 6 в основном составе), забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.