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«Фламенго» сыграет с «Индепендьенте» в финале Южноамериканского кубка

Футбол

Бразильский «Фламенго» стал вторым финалистом Южноамериканского кубка, одолев колумбийский «Хуниор». Ответный полуфинальный матч прошёл на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» в Барранкилье и завершился со счётом 2:0 в пользу гостей. Дубль на свой счёт записал нападающий «Фламенго» Фелипе Визеу (52-я и 92-я минуты).

Первый матч также завершился в пользу бразильского клуба — 2:1. Таким образом, «Фламенго» по сумме двух матчей победил «Хуниор» со счётом 4:1 и вышел в финал, где сыграет с аргентинским «Индепендьенте».

Южноамериканский кубок. 1/2 финала. 2-й матч
01 декабря 2017, пятница. 03:30 МСК
Хуниор
Барранкилья, Колумбия
0 : 2
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
0:1 – Визеу – 52, 0:2 – Визеу – 90+2
«Индепендьенте» обыграл «Либертад» и вышел в финал Южноамериканского кубка
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