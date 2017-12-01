«Фламенго» сыграет с «Индепендьенте» в финале Южноамериканского кубка

Бразильский «Фламенго» стал вторым финалистом Южноамериканского кубка, одолев колумбийский «Хуниор». Ответный полуфинальный матч прошёл на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» в Барранкилье и завершился со счётом 2:0 в пользу гостей. Дубль на свой счёт записал нападающий «Фламенго» Фелипе Визеу (52-я и 92-я минуты).

Первый матч также завершился в пользу бразильского клуба — 2:1. Таким образом, «Фламенго» по сумме двух матчей победил «Хуниор» со счётом 4:1 и вышел в финал, где сыграет с аргентинским «Индепендьенте».