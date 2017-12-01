Пуйоль: Аргентина будет очень опасна, ЧМ отличается от отборочного турнира

Бывший защитник сборной Испании Карлес Пуйоль считает, что ошибается тот, кто недооценивает национальную команду Аргентины на предстоящем чемпионате мира в России. «Альбиселесте» лишь в последнем матче отборочного этапа оформили путёвку в финальную стадию турнира, подвергаясь критике за качество игры и результаты.

«Думаю, что Аргентина будет достойным соперником, поскольку они всё-таки вышли в финальную стадию чемпионата мира и вызвали сомнения у людей. В составе этой команды выступают великие футболисты, способные играть на поле определяющую роль. Когда участвуешь в квалификационном раунде, имеешь на подготовку к матчу дня три. А перед чемпионатом мира футболисты работают вместе в течение месяца. Аргентина будет очень опасна», — цитирует Пуйоля Marca.