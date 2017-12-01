Лопетеги: Испания, Бразилия и Германия – фавориты? Не говорил бы так однозначно

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги не спешит причислять свою команду к числу фаворитов предстоящего чемпионата мира в России. Многие называют главными претендентами на победу национальные команды Бразилии, Германии и Испании.

«Испания, Бразилия и Германия – фавориты? Я бы не говорил так однозначно. На мундиале будут выступать чрезвычайно сильные команды. Так что такими являются не только те, о ком говорят. Мы видели победу нигерийцев над сборной Аргентины, а Коста-Рика вышла в четвертьфинал на чемпионате мира в Бразилии, заняв первое место в группе, где играли Италия, Уругвай и Англия. Уровень команд на чемпионатах мира очень высок», — цитирует Лопетеги Marca.