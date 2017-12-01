Серхио Рамос: предпочитаю поменять голы в конце матча на мяч на 10-й минуте

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос признался, что готов отказаться от некоторых своих игровых особенностей ради того, чтобы он, партнёры по команде и болельщики «Королевского клуба» чувствовали себя спокойнее. Футболист сборной Испании уже неоднократно отличался голами в добавочное время матчей, играя решающую роль в достижении важных побед.

«Я предпочитаю поменять голы в конце матча на мяч на 10-й минуте. Конечно, эти голы означают особенные эмоции, однако до них все испытывают некоторое беспокойство», — приводит слова Рамоса Marca.