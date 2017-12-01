Хайдель: думаю, судьба Горецки в «Шальке-04» решится зимой

Будущее полузащитника «Шальке-04» Леона Горецки определится зимой. Об этом сообщил спортивный директор гельзенкирхенского клуба Кристиан Хайдель.

«Мы не определяли никаких дат для того, чтобы Горецка определился. Не хотим подвергать его давлению. Однако я думаю, что судьба Горецки в «Шальке-04» решится зимой», — приводит слова Хайделя Bild.

Ранее сообщалось, что руководство клуба делает всё, чтобы удержать Горецку в своих рядах. «Шальке-04», в частности, предложил игроку сборной Германии зарплату в размере € 12 млн в год, что является рекордной суммой в истории клуба.

Действующий контракт Горецки с клубом рассчитан до лета 2018 года.