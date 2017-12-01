Пуйоль: при желании Месси и Роналду могут принять участие в ЧМ-2022

Бывший защитник сборной Испании Карлес Пуйоль поделился мнением о перспективах 30-летнего аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и 32-летнего португальского форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду в большом футболе.

«Если принять во внимание возраст Роналду и Месси, то впереди у них много лет футбола на самом высоком уровне. Они будут играть до 35-36 лет. Это особенно относится к ним, поскольку Роналду и Месси очень профессиональны и заботятся о своём физическом состоянии. При желании они могут даже принять участие в чемпионате мира 2022 года», — приводит слова Пуйоля EFE.