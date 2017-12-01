Хуанфран Торрес: думаю, Диего Коста будет невероятным усилением для «Атлетико»

Защитник мадридского «Атлетико» Хуанфран Торрес отметил, что связывает большие надежды с нападающим Диего Костой. Футболист сборной Испании в данный момент не имеет права выходить на поле вследствие санкций ФИФА к клубу, однако сможет помочь столичной команде со старта второго круга Примеры.

«С каждым матчем выход Косты на поле всё ближе. Диего горит желанием играть, и я сам вижу его в отличной форме. Воодушевляю его каждый день. Думаю, Коста будет невероятным усилением для «Атлетико», — приводит слова Хуанфрана Marca.

По итогам 13 туров национального первенства подопечные Диего Симеоне набрали 27 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице.