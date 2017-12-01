«Шаньдун Лунэн» официально объявил об уходе Магата с поста главного тренера

Немецкий специалист Феликс Магат покинул пост главного тренера китайского клуба «Шаньдун Лунэн», сообщает пресс-служба клуба. Его место займёт бывший игрок клуба Ли Сяопин, а ассистентом станет Хао Вэй, ранее занимавший пост технического директора.

«С момента вступления в должность главного тренера в июне 2016 года господин Магат поднял моральный дух команды и улучшил результаты за счёт плодотворной работы. Господин Магат завоевал уважение клуба и любовь фанатов благодаря самоотверженности и серьёзному отношению к делу. Мы искренне благодарим господина Магата за его работу и желаем успехов в будущем», — сказано в заявлении клуба.

По итогам минувшего сезона «Шаньдун Лунэн» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата Китая.