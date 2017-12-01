Экс-игрок сборной Бразилии сравнил полузащитника «Гремио» Артура с Хави

Бывший нападающий сборной Бразилии Тостао не поскупился на похвалу в адрес полузащитника «Гремио» Артура де Оливейры Мело. Своего соотечественника чемпион мира 1970 года сравнил с бывшим хавбеком «Барселоны» и национальной команды Испании Хави, защищающим ныне цвета катарского клуба «Аль-Садд».

«Артур обладает большим талантом. Он мобилен и отличается отличным дриблингом. Он мне напоминает Хави, который матч за матчем делал передачи, не теряя мяча», — приводит слова Тостао AS.

По итогам 37 туров чемпионата Бразилии Артур сыграл в 27 матчах, отметившись 1 голом.