«Сиэтл Саундерс» вышел в финал Кубка MLS

В Сиэтле сыгран ответный матч финала конференции между «Сиэтл Саундерс» и «Хьюстон Динамо». В первой встрече команда из Сиэтла выиграла со счётом 2:0 и в отчётной также оказалась сильнее соперника — 3:0.

По голу в составе победителей забили Виктор Родригес, Клинт Дэмпси и Уилл Бруин. Отметим, что с 66-й минуты гости играли вдесятером. Прямую красную карточку получил Томас Мартинес.

В финале «Сиэтл Саундерс» сыграет против «Торонто». Эти же команды встречались в финале прошлого сезона. Тогда победу в серии пенальти праздновал «Сиэтл». Отметим, что после окончания отчётного поединка «Сиэтл Саундерс» получил кубок чемпионов Западной конференции.

Финал 2017 года состоится 9 декабря. Начало – в 12:00 мск.

Видео с празднования победы можно посмотреть в «твиттере» Major League Soccer.