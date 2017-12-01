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«Сиэтл Саундерс» вышел в финал Кубка MLS

Футбол

В Сиэтле сыгран ответный матч финала конференции между «Сиэтл Саундерс» и «Хьюстон Динамо». В первой встрече команда из Сиэтла выиграла со счётом 2:0 и в отчётной также оказалась сильнее соперника — 3:0.

По голу в составе победителей забили Виктор Родригес, Клинт Дэмпси и Уилл Бруин. Отметим, что с 66-й минуты гости играли вдесятером. Прямую красную карточку получил Томас Мартинес.

В финале «Сиэтл Саундерс» сыграет против «Торонто». Эти же команды встречались в финале прошлого сезона. Тогда победу в серии пенальти праздновал «Сиэтл». Отметим, что после окончания отчётного поединка «Сиэтл Саундерс» получил кубок чемпионов Западной конференции.

Финал 2017 года состоится 9 декабря. Начало – в 12:00 мск.

Видео с празднования победы можно посмотреть в «твиттере» Major League Soccer.

MLS - Высшая лига футбола
01 декабря 2017, пятница. 06:30 МСК
Сиэтл Саундерс
Сиэтл
3 : 0
Хьюстон Динамо
Хьюстон
1:0 – Родригес – 22, 2:0 – Дэмпси – 57, 3:0 – Бруин – 73
Удаления: нет – Мартинес, 66
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