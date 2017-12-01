Саутгейт: сборной Англии всё равно, кто попадет в нашу группу на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в преддверии жеребьёвки групповой стадии чемпионата мира — 2018 ответил на вопрос, каких соперников он хотел бы видеть в одной группе со своей командой. Жеребьёвка состоится 1 декабря в Москве.

«Уже несколько месяцев меня спрашивают меня по поводу того, каких соперников Англия хотела бы получить по итогам жеребьёвки. Я мог бы часами составлять список желаемых соперников, но, в конце концов, это не будет зависеть от меня.



Нам необходимо подготовиться, и не важно, какие соперники у нас будут. В прошлом Англия уже проигрывала тем сборным, которые казались слабее, и выигрывала у тех, кто считался фаворитом. Поэтому нам всё равно, кто попадёт в нашу группу. Мы будем с нетерпением ждать матчей», — цитирует Саутгейта Sky Sports.