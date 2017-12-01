Самедов: в ЦСКА меня никогда не звали, и слава богу

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов, ранее также выступавший за столичные «Локомотив», «Динамо» и ФК «Москва», ответил на вопрос, существует ли хоть какая-то вероятность его перехода в другую московскую команду — ЦСКА.

«Спасибо, но я очень рад, что в этом списке ЦСКА не хватает. Всё получилось так, как получилось. В ЦСКА меня никогда не звали, и слава богу», — ответил хавбек.

Также Самедов рассказал, как сейчас складываются взаимоотношения с иностранцами в «Спартаке»

«У нас дружная команда. Понятно, что ребята из Бразилии общаются друг с другом чуть больше. Но при этом они не отдаляются от коллектива. Те же Луис Адриано и Лукас Фернандо неплохо говорят по-русски, так как уже играли на постсоветском пространстве. Можно сказать, они уже обрусевшие», — цитирует Самедова RT на русском.