Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Хуанфран надеется сыграть против «Реала Сосьедад»

Футбол

Защитник «Атлетико» Хуанфран Торрес восстановился после травмы подколенного сухожилия и надеется сыграть уже в ближайшем туре чемпионата Испании. Об этом лидер обороны мадридцев рассказал в интервью изданию Marca. 2 декабря «Атлетико» примет «Реал Сосьедад».

«Чувствую себя хорошо, надеюсь, я вернусь в субботу, но тут многое зависит от врачей. Нужно пройти ещё несколько тестов. Хочу быть готовым на сто процентов. В прошлом году часто получалось, что я возвращался на поле, а через две игры снова отправлялся в лазарет», — подытожил Хуанфран.

В нынешнем сезоне Хуанфран принял участие в 8 матчах Ла Лиги. Последний раз 32-летний защитник выходил на поле 18 ноября.

Хуанфран Торрес: думаю, Диего Коста будет невероятным усилением для «Атлетико»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент