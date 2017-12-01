Хуанфран надеется сыграть против «Реала Сосьедад»

Защитник «Атлетико» Хуанфран Торрес восстановился после травмы подколенного сухожилия и надеется сыграть уже в ближайшем туре чемпионата Испании. Об этом лидер обороны мадридцев рассказал в интервью изданию Marca. 2 декабря «Атлетико» примет «Реал Сосьедад».

«Чувствую себя хорошо, надеюсь, я вернусь в субботу, но тут многое зависит от врачей. Нужно пройти ещё несколько тестов. Хочу быть готовым на сто процентов. В прошлом году часто получалось, что я возвращался на поле, а через две игры снова отправлялся в лазарет», — подытожил Хуанфран.

В нынешнем сезоне Хуанфран принял участие в 8 матчах Ла Лиги. Последний раз 32-летний защитник выходил на поле 18 ноября.