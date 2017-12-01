Игрок «Ахмата» Сампайо облился чаем в перерыве матча с «Динамо», чтобы согреться

Защитник «Ахмата» Филипе Сампайо рассказал, как переносит холод в России. В беседе с пресс-службой клуба бразилец поведал, что после матча 17-го тура РФПЛ с «Динамо» (1:1) не только пил чай, но и облился им, чтобы согреться.

«Здесь, конечно, нереально холодно. В первом тайме матча с «Динамо» я не только пил чай, но и облился им, чтобы согреться. Думаю, к морозам привыкну. Во всяком случае для меня это не помеха. Я готов долго жить и играть в России», — рассказал Сампайо.

В текущем сезоне Филипе Сампайо принял участие в 13 матчах РФПЛ и забил 1 гол.