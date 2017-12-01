Маттеус: будет стыдно, если сборная России вылетит в первом же раунде ЧМ-2018

Легендарный в прошлом немецкий футболист Лотар Маттеус поделился ожиданиями от жеребьёвки финального этапа ЧМ-2018, а также оценил шансы сборной России на мировом первенстве.

«Всегда хорошо, когда в самом начале соперники не очень сильные, но и не очень слабые, чтобы начать турнир с хорошей концентрацией. Не хотел бы, чтобы сборной Германии попалась команда из Латинской Америки. С Хорватией тоже будет очень тяжело. Перу… Хорошо. Германия, Англия, Коста-Рика и Япония!

Россия должна выйти в следующий раунд, поэтому составлю группу попроще. Для чемпионата хорошо, если страна-хозяйка продержится как можно дольше. Это скажется на атмосфере внутри страны и на атмосфере самого турнира. Когда принимающая сборная вылетает после трёх матчей, это моментально рушит всё ощущение праздника. Пусть Россия будет в группе с Перу, Исландией и Саудовской Аравией», — рассказал Маттеус.

Также Лотар Маттеус ответил на вопрос, хотел бы он увидеть в одной группе Россию и Германию.

«Не стоит говорить о том, что невозможно. Я хотел бы увидеть их в финале. Как по мне, Россия – Германия – это идеальный финал! Что касается сборной России и изменилась ли она, во-первых, чемпионат мира проходит в России, и будет стыдно, если сборная вылетит в первом же раунде. Никто не простит этого: ни фанаты, ни семьи, которые живут здесь, в России. Одно дело, когда чемпионат мира проходит в Бразилии, другое – дома. Тут каждый день говорят о чемпионате, все на нём сконцентрированы, потому что это большое событие для страны. Игроки могут показать высокие результаты и написать историю современного российского футбола как тогда, когда ваша сборная выходила в полуфиналы и финал чемпионата Европы.

Во-вторых, конечно, в России футбол – это не главный вид спорта, он уступает хоккею. Но он по-прежнему остаётся значимым для вашей страны, судя по инфраструктуре, стадионам. Возможно, теперь должно быть чуть-чуть больше мотивации по сравнению с предыдущими турнирами", — рассказал Маттеус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

Жеребьёвка финальной стадии ЧМ-2018 состоится 1 декабря. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию жеребьёвки ЧМ-2018.