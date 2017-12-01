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Маттеус — о невыходе Италии на ЧМ-2018: это как есть пасту без томатного соуса

Футбол

Легендарный в прошлом немецкий футболист Лотар Маттеус поделился мнением о невыходе сборной Италии на чемпионат мира 2018 года. Специалист сравнил отсутствие итальянцев на мировом первенстве с пастой, к которой не подали томатного соуса.

«Больше всего мне будет не хватать Италии! Я ведь наполовину итальянец! Играл четыре года в «Интере» и говорю на итальянском. Милан — это лучший период в моей карьере как по атмосфере, так и по стилю жизни. У меня там осталось очень много друзей. Я совсем не скучаю по Нидерландам или США, но очень сильно скучаю по Италии.

Я был крайне расстроен, что эта сборная не приедет на чемпионат мира. Это то же самое, как есть пасту без томатного соуса! Все привыкли, что чемпионат мира не обходится без Италии, Германии, Бразилии… У итальянцев очень сильная футбольная нация с продолжительной историей, хорошими результатами и великолепными игроками. Неприятно, что чемпионат пройдёт без Италии, Голландии и США, но всё же это соревнование. И если у тебя не получается хорошо, у тебя нет права здесь играть», — рассказал Маттеус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

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