Черчесов при выборе лучшего молодого игрока 2017 года проголосовал за Облякова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов при выборе лучшего молодого игрока 2017 года на первое место поставил полузащитника «Уфы» Ивана Облякова. Об этом сообщает на официальном сайте ДФЛ. Старший тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов последовал примеру Черчесова.

На второе место Черчесов поставил хавбека махачкалинского «Анжи» Аяза Гулиева, а Бушманов – нападающего столичного ЦСКА Фёдора Чалова. Замкнул тройку у обоих респондентов полузащитник «Ростова» Александр Зуев.



Помимо вышеуказанных футболистов в список номинантов премии «Первая пятёрка» вошли Дмитрий Баринов («Локомотив», Москва) и Рифат Жемалетдинов («Рубин»).



Имя лауреата станет известно 4 декабря по итогам голосования руководителей и тренеров клубов Премьер-Лиги, наставников юношеских, молодёжной и национальной сборных, представителей РФС, РФПЛ, ФНЛ, ПФЛ, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола, журналистов.