«Зенит»: сотрудники полиции в Москве приравняли наших болельщиков к преступникам

«Зенит» выступил с заявлением по поводу появившихся в Сети видеоматериалов, на которых видно, как сотрудники ОМОНа грубо обращаются с болельщиками петербургского клуба, которые прибыли в Москву на матч 18-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (3:1).

«Зенит» не приемлет и осуждает противоправные и необоснованные действия в отношении болельщиков любых клубов: правоохранительные органы призваны защищать зрителей и помогать клубам в организации матча, а не разжигать насилие и беспорядки на стадионах. Грубые и агрессивные меры отдельных представителей полиций в отношении болельщиков «Зенита» не были обоснованы ни уровнем безопасности матча, ни официальными обвинениями, ни протоколами задержания – по сути, потерпевших безосновательно приравняли к преступникам, поскольку под давлением оказались не нарушители, а простые болельщики.



Отметим, что в преддверии чемпионата мира — 2018 российские топ-клубы совместно с футбольными властями и правоохранительными ведомствами сумели выработать эффективную схему по организации матчей на современных аренах страны, реализуя ее в духе настоящего футбольного сотрудничества и взаимоуважения. Однако любые несогласованные и незаконные вмешательства отдельных представителей полиции только дискредитируют отечественный футбол. Не исключаем, что подобное происшествие вызовет крайне негативную оценку у всей футбольной общественности.



ФК «Зенит» рассчитывает, что руководство соответствующих структур и футбольные власти дадут должную правою оценку незаконному обращению с болельщиками «Зенита» и примет необходимые меры в целях пресечения необоснованного насилия в отношении зрителей на стадионах", — сообщили в пресс-службе «Зенита» корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».