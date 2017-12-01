Инфантино: работаем над новым рейтингом ФИФА

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино признал, что рейтинг ФИФА не совсем объективен, а также рассказал, что организация разрабатывает новую систему.

«Мы работаем над этим. Новый рейтинг будет выглядеть как пирамида. Сложно сравнивать команды из разных стран, из разных континентов, они же почти не играют друг с другом. Возникают противоречия — это понятно, мы над ними работаем.

Да, рейтинг России понизился, но ведь всё будет зависеть от того, какое они место займут на чемпионате мира. Так что я желаю им удачи», — передаёт слова Инфантино корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.