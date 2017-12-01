Новогоднюю почтовую марку посвятили талисману ЧМ-2018 волку Забиваке

1 декабря в почтовое обращение вышли новогодние почтовые марки с изображением официального талисмана чемпионата мира по футболу—2018. Маркированная продукция выпущена АО «Марка».



На почтовых марках изображён талисман чемпионата мира по футболу—2018 — волк Забивака в трёх разных позах на новогоднем фоне. Номиналы марок составляют 22, 33 и 35 рублей и соответствуют тарифам на пересылку конверта и заказной карточки по территории России и международной пересылке простого письма. Тираж марок – по 660 тыс. экземпляров, сообщается в релизе пресс-службы Почты России.



Дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого дня и изготовлены штемпели специального гашения для Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Краснодара, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска, Сочи.

В отделения Почты России к ЧМ-2018 поступила карточка, посвящённая Петербургу