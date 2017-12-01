«Наполи» — «Ювентус»: текстовая трансляция начнётся в 22:45

Сегодня, 1 декабря, в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» состоится матч 15-го тура Серии А между командами «Наполи» и «Ювентус». Встреча начнётся в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встречу 01.12.2017 будет обслуживать бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато.

Ранее команды встречались 149 раз. 32 победы на счету «Наполи» против 68 у «Ювентуса». Ничья была зафиксирована 49 раз.

После 14 туров нынешнего сезона Серии А «Наполи» (38 очков) занимает первое место в турнирной таблице, а «Ювентус» (34 очка) располагается на третьей позиции.