В России на чемпионате мира—2018 ожидается от 10 до 20 тыс. английских фанатов

В России на чемпионат мира 2018 года, по данным британской полиции, приедут от 10 до 20 тыс. английских болельщиков. Полицейские уже призвали болельщиков не скандировать провокационных лозунгов, не участвовать в беспорядках и не пытаться осуществить перепродажу билетов на матчи турнира.

«Ожидаем, что английские болельщики отправятся в фан-зоны и будут вести себя без провокаций в свою сторону. Мы призываем фанатов вспомнить опыт чемпионата Европы во Франции и не повторять ошибок. Болельщики должны задумываться о последствиях после подобных поступков, в том числе и о возможных штрафах из-за неправомерного поведения», — цитирует Daily Mail заместителя главного констебля Марка Робертса.