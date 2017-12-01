Хавбек «Ромы» Перотти попал в аварию

Полузащитник «Ромы» Диего Перотти попал в аварию. ДТП произошло по дороге в Тригорию, на тренировку римского клуба. Об этом сообщается на сайте журналиста Ди Марцио.

К счастью, аргентинец и участники ДТП не пострадали, однако машине футболиста был нанесён серьёзный урон.

Напомним, что 1 декабря «Рома» в рамках 15-го тура итальянской Серии А сыграет против клуба СПАЛ. Диего Перотти участия в матче из-за травмы не принимает, но всё равно должен был прибыть в расположение клуба.

В сегодняшнем матче также не сыграет полузащитник Раджа Найнгголан.

Фото инцидента можно посмотреть в «Твиттере».