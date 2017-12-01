Брат Месси был арестован, после того как в окровавленной лодке нашли оружие

Брат нападающего «Барселоны» Лионеля Месси был арестован после того, как полиция обнаружила в окровавленной лодке пистолет. Об этом сообщает The Sun.

Матиас Месси утверждал, что разбил моторную лодку на песчаном берегу в Аргентине. По прибытии полиция обнаружила окровавленную лодку, а в ней пистолет. Ранее Месси рассказал охраннику частного рыболовного клуба, что кровь на лодке от пореза на лице.

Напомним, что в августе этого года Матиас Месси попал в ДТП.

В прошлом году брат Месси в виде испытательного срока преподавал футбол, после того как полиция нашла в его машине пистолет. Матиасу также был дан совет воздержаться от наркотиков и спиртного.