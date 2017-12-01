Оланаре: забить гол на домашней арене — это то, чем я живу и ради чего работаю

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре в преддверии домашней встречи 19-го тура РФПЛ с «Тосно» признался, что ему очень хочется впервые отличиться на домашней арене своего клуба. В нынешнем сезоне нигериец забил единственный мяч на выезде, и сделал он это именно в ворота «Тосно» (2:1) в 5-м туре Премьер-Лиги.

«Это то, чем я живу, ради чего работаю на тренировках. Мне хочется забить на нашей арене и услышать «армейских» болельщиков, которые тоже ждут этого момента. Будет шанс в игре с «Тосно» — сделаю всё, чтобы его не упустить.



Фан-сектор ЦСКА с самых первых матчей отлично принял, конечно, это добавляет уверенности. Ребята отлично поддерживают и всех без исключения наших игроков, и команду в целом. Для них не существует расстояний, к примеру, недавно они проехали через всю страну, чтобы посетить матч в Хабаровске. Было очень приятно видеть трибуну, заполненную нашими болельщиками на том матче. Можно только гордиться, что играешь для таких людей!» — цитирует пресс-служба ЦСКА Оланаре.



Матч ЦСКА – «Тосно» состоится сегодня, 1 декабря.