Генсекретарь ФИФА: в России никогда не сталкивалась с проявлениями дискриминации

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура рассказала, что за время визитов в Россию ни разу не столкнулась с проявлениями дискриминации и расизма.

«Я посетила Кубок конфедераций и была поражена тем, с какой ответственностью местные власти подошли к его организации. Но особенно меня впечатлила российская гостеприимность.



Впервые я приехала в Россию в июле 2016 года, спустя месяц после моего назначения генеральным секретарём ФИФА. Разумеется, как и любой другой выходец из Африки, я опасалась предвзятого отношения и была готова помочь изменить представление людей об Африке и африканцах, но я была в России уже около 20 раз и никогда не сталкивалась с проблемами, которые ей приписывают», — цитирует «RT на русском» Самуру.