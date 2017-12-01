В Кремле назвали неверными прогнозы об убыточности чемпионата мира—2018

В Кремле считают неверными негативные прогнозы СМИ по поводу убыточности России от чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Линейные подсчёты неверны, и это примитивизация темы и возможных эффектов», — цитирует «Лайф» Пескова.

Песков призвал вспомнить ситуацию с Олимпиадой в Сочи в 2014 году, где были «попытки линейно считать, складывать в столбик».



«Неприменима такая практика. Были пессимисты насчёт олимпийского наследия. Вы знаете, что Россия лучше всех в мире решила проблему олимпийского наследия. И президент Владимир Путин лично этим занимался», — подчеркнул Песков.