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В Кремле назвали неверными прогнозы об убыточности чемпионата мира—2018

Футбол

В Кремле считают неверными негативные прогнозы СМИ по поводу убыточности России от чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Линейные подсчёты неверны, и это примитивизация темы и возможных эффектов», — цитирует «Лайф» Пескова.

Песков призвал вспомнить ситуацию с Олимпиадой в Сочи в 2014 году, где были «попытки линейно считать, складывать в столбик».

«Неприменима такая практика. Были пессимисты насчёт олимпийского наследия. Вы знаете, что Россия лучше всех в мире решила проблему олимпийского наследия. И президент Владимир Путин лично этим занимался», — подчеркнул Песков.

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Новости. Чемпионат мира 2018
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