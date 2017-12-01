Слуцкий — англичанам: отправляйтесь в Россию, чтобы увидеть лучший турнир в мире

Бывший главный тренер сборной России, ныне тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий на пресс-конференции в преддверии матча 20-го тура Чемпионшипа с «Шеффилд Уэнсдей» (2 декабря) оценил шансы сборной России и Англии на чемпионате мира 2018 года.

«Если вы действительно хотите посмотреть лучший турнир в мире, вы должны отправиться в Россию. Люди в России дружелюбны и открыты. Каждый английский болельщик будет окружён домашней атмосферой.

Англия не является фаворитом, но, на мой взгляд, она является одной из шести-семи команд, которые могли бы выиграть турнир. Что касается сборной России, она может выйти из группы. Многое будет зависеть от жеребьёвки.

У нас были лучшие летние Олимпийские игры в 1980 году, и теперь мы проводим лучшие соревнования в мире», — цитирует Слуцкого Hull Daily Mail.

Чемпионат мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. 1 декабря 2017 года состоится жеребьёвка группового этапа. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Начало – в 17:00 мск.