Молодёжная команда «Урала» проиграла последние пять матчей с общим счётом 1:19

«Урал» потерпел очередное поражение в российском молодёжном первенстве. В Санкт-Петербурге екатеринбуржцы уступили «Зениту» со счётом 0:3. Для «Урала» этот проигрыш стал пятым подряд. Общий счёт в пяти последних матчах команды — 1:19.

Счёт в матче «Зенит» — «Урал» на 32-й минуте открыл защитник Илья Скроботов. Два последующих мяча зрители увидели под занавес встречи. На 90-й минуте Иван Тарасов сделал счёт 2:0, а спустя две минуты он же довёл счёт до крупного — 3:0.

Благодаря победе «Зенит» поднялся на 6-е место. «Урал» занимает последнюю строчку в молодёжном первенстве. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».