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Молодёжная команда «Урала» проиграла последние пять матчей с общим счётом 1:19

Футбол

«Урал» потерпел очередное поражение в российском молодёжном первенстве. В Санкт-Петербурге екатеринбуржцы уступили «Зениту» со счётом 0:3. Для «Урала» этот проигрыш стал пятым подряд. Общий счёт в пяти последних матчах команды — 1:19.

Счёт в матче «Зенит» — «Урал» на 32-й минуте открыл защитник Илья Скроботов. Два последующих мяча зрители увидели под занавес встречи. На 90-й минуте Иван Тарасов сделал счёт 2:0, а спустя две минуты он же довёл счёт до крупного — 3:0.

Благодаря победе «Зенит» поднялся на 6-е место. «Урал» занимает последнюю строчку в молодёжном первенстве. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».

Россия - Молодёжное первенство. 19-й тур
01 декабря 2017, пятница. 14:00 МСК
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
3 : 0
Урал-мол.
Екатеринбург
1:0 – Скроботов – 32, 2:0 – Тарасов – 90, 3:0 – Тарасов – 90+2
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