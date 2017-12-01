От Гвардиолы потребовали объяснить, почему он накричал на игрока «Саутгемптона»

Ассоциация футбола Англии не оставила без внимания поведение главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы после матча 14-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (2:1). Манкунианцы вырвали победу на 96-й минуте благодаря голу Рахима Стерлинга.

После матча Гвардиола вышел на поле и эмоционально что-то говорил полузащитнику гостей Нейтану Редмонду. Несмотря на то что специалист позже объяснил своё поведение, а сам игрок также рассказал, что ничего страшного не произошло, Ассоциация футбола Англии потребовала от испанца объяснений. Сделать это Гвардиола должен до 4 декабря.

Видео, на котором Гвардиола кричит на Редмонда, можно посмотреть в «Твиттере».