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От Гвардиолы потребовали объяснить, почему он накричал на игрока «Саутгемптона»

Футбол

Ассоциация футбола Англии не оставила без внимания поведение главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы после матча 14-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (2:1). Манкунианцы вырвали победу на 96-й минуте благодаря голу Рахима Стерлинга.

После матча Гвардиола вышел на поле и эмоционально что-то говорил полузащитнику гостей Нейтану Редмонду. Несмотря на то что специалист позже объяснил своё поведение, а сам игрок также рассказал, что ничего страшного не произошло, Ассоциация футбола Англии потребовала от испанца объяснений. Сделать это Гвардиола должен до 4 декабря.

Видео, на котором Гвардиола кричит на Редмонда, можно посмотреть в «Твиттере».

Гвардиола накричал на хавбека «Саутгемптона» Редмонда после матча
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