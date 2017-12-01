2 клуба АПЛ заинтересованы в Каборе, «Краснодар» готов продать его за £ 6 млн

«Кристал Пэлас» и «Вест Бромвич» заинтересованы в приобретении полузащитника «Краснодара» Шарля Каборе. Как сообщает Daily Mail, руководство «горожан» готово рассмотреть вариант продажи своего футболиста за £ 6 млн (около € 6,8 млн). Отмечается, что сделка может состояться в январе будущего года.

Действующий контракт 29-летнего игрока с «Краснодаром» рассчитан до лета 2019 года. В текущем сезоне Каборе провёл за свою команду в Премьер-Лиге 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.