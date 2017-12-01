Давид Луис не поможет «Челси» в матче с «Ньюкаслом» из-за травмы колена

Защитник Давид Луис не сможет помочь «Челси» в матче 15-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед». Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер лондонцев Антонио Конте.

Давид Луис будет вынужден пропустить игру из-за проблем с коленом. Сколько времени бразильцу потребуется на восстановление — неизвестно.

Последний раз Давид Луис выходил на поле 28 октября, в матче 10-го тура с «Борнмутом» (1:0).

Матч «Челси» — «Ньюкасл Юнайтед» состоится 2 декабря и пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало – в 15:30 мск.