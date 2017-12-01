Конте согласился с обвинениями Ассоциации футбола Англии и заплатит штраф

Главный тренер «Челси» Антонио Конте согласился с обвинениями Ассоциации футбола Англии (FA) в неподобающем поведении после матча с «Суонси Сити» в 14-м туре АПЛ (1:0). Об этом специалист рассказал на пресс-конференции.

В концовке первого тайма матча с «Суонси» Конте вступил в перепалку с арбитрами и был удалён, вследствие чего не присутствовал на скамейке после перерыва. Сообщалось, что вместо дисквалификации Конте выплатит штраф в размере £ 8 тыс. при том условии, что он согласится с обвинениями в свой адрес. Специалист признал, что был не прав.

2 декабря «Челси» в 15-м туре АПЛ сыграет против «Ньюкасл Юнайтед».