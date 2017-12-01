Перед матчем «Шахтёр» — «Ман Сити» на арене будут разложены 10 000 масок Зорро

Перед матчем 6-го тура Лиги чемпионов между «Шахтёром» и «Манчестер Сити» в Харькове 6 декабря на сиденьях центральных секторов ОСК «Металлист» (запад и восток) будут разложены 10 тыс. масок Зорро, которые болельщики смогут надеть во время гимна Лиги чемпионов.

«Этой акцией они поддержат команду и главного тренера Паулу Фонсеку в стремлении выйти в плей-офф Лиги чемпионов», — говорится в официальном «фейсбуке» донецкого клуба.

Ранее Фонсека пообещал, что наденет костюм Зорро на пресс-конференцию, если команда пробьётся в 1/8 финала Лиги чемпионов. Для этого «горякам» достаточно не проиграть «Манчестер Сити».

Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов.