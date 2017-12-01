Вернблум, забивший 3 гола в ноябре, признан лучшим игроком месяца в ЦСКА

Болельщики московского ЦСКА признали Понтуса Вернблума лучшим игроком команды в ноябре, сообщает официальный сайт «армейцев».

По итогам голосования среди поклонников красно-синих Вернблум набрал 63% голосов. Вторым стал голкипер Игорь Акинфеев, на третьей строчке — полузащитник Алан Дзагоев.

Шведский хавбек принял участие во всех четырёх встречах «армейцев» на этом отрезке и отметился тремя голами.

Вернблум сделал дубль в матче со «СКА-Хабаровск» (4:2) и забил единственный гол в игре с «Рубином» (1:0).